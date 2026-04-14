Resmi kurumlar ve otomobil distribütörlerinden alınan verilere göre, Türkiye’de elektrikli araç pazarı model çeşitliliğiyle genişlemeye devam ediyor. Nisan 2026 itibarıyla güncellenen listeye göre, pazarın en ulaşılabilir modelleri ve teknik özellikleri netleşti.
GÜNCEL ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
Citroen e-C3
Motor gücü: 83 kW
Menzil: 320 km
Başlangıç fiyatı: 1.468.000 TL
Hyundai INSTER
Motor gücü: 85 kW
Menzil: 355 km
Başlangıç fiyatı: 1.510.000 TL
Fiat Grande Panda
Motor gücü: 83 kW
Menzil: 320 km
Başlangıç fiyatı: 1.584.900 TL
Citroen e-C3 Aircross
Motor gücü: 83 kW
Menzil: 300 km
Başlangıç fiyatı: 1.717.000 TL
Togg T10X (V1 RWD)
Motor gücü: 160 kW
Menzil: 314 km
Başlangıç fiyatı: 1.869.048 TL
Togg T10F (V1 RWD)
Motor gücü: 160 kW
Menzil: 350 km
Başlangıç fiyatı: 1.884.980 TL
Fiat 500e (87 kW)
Motor gücü: 87 kW
Menzil: 320 km
Başlangıç fiyatı: 1.939.900 TL
Fiat 600 BEV
Motor gücü: 115 kW
Menzil: 400 km
Başlangıç fiyatı: 1.969.900 TL
Citroen e-C4 X
Motor gücü: 115 kW
Menzil: 360 km
Başlangıç fiyatı: 2.167.000 TL
Citroen e-C4
Motor gücü: 115 kW
Menzil: 350 km
Başlangıç fiyatı: 2.202.000 TL