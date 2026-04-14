Resmi kurumlar ve otomobil distribütörlerinden alınan verilere göre, Türkiye’de elektrikli araç pazarı model çeşitliliğiyle genişlemeye devam ediyor. Nisan 2026 itibarıyla güncellenen listeye göre, pazarın en ulaşılabilir modelleri ve teknik özellikleri netleşti. GÜNCEL ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Citroen e-C3 Motor gücü: 83 kW

Menzil: 320 km

Başlangıç fiyatı: 1.468.000 TL Hyundai INSTER Motor gücü: 85 kW

Menzil: 355 km

Başlangıç fiyatı: 1.510.000 TL Fiat Grande Panda Motor gücü: 83 kW

Menzil: 320 km

Başlangıç fiyatı: 1.584.900 TL Citroen e-C3 Aircross Motor gücü: 83 kW

Menzil: 300 km

Başlangıç fiyatı: 1.717.000 TL Togg T10X (V1 RWD) Motor gücü: 160 kW

Menzil: 314 km

Başlangıç fiyatı: 1.869.048 TL Togg T10F (V1 RWD) Motor gücü: 160 kW

Menzil: 350 km

Başlangıç fiyatı: 1.884.980 TL Fiat 500e (87 kW) Motor gücü: 87 kW

Menzil: 320 km

Başlangıç fiyatı: 1.939.900 TL Fiat 600 BEV Motor gücü: 115 kW

Menzil: 400 km

Başlangıç fiyatı: 1.969.900 TL Citroen e-C4 X Motor gücü: 115 kW

Menzil: 360 km

Başlangıç fiyatı: 2.167.000 TL Citroen e-C4 Motor gücü: 115 kW

Menzil: 350 km

Başlangıç fiyatı: 2.202.000 TL

