Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon verilerinin ardından sigaraya yapılacak zamlar da netleşmeye başladı.

6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı yüzde 15,71 olurken, ÖTV zammını etkileyecek bu artıştan en çok sigara ve içki fiyatları etkilenecek.





EN UCUZ SİGARAYA 11 TL ZAM GELİYOR



Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, son verilerin ardından sigaradan alınan 1,8313 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 28 kuruş artarak 2 lira 1189 kuruşa yükseldi. Böylece bir paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı ise 36,62 liradan, 42,37 liraya çıktı.

Asgari maktu vergi tutarı, satış fiyatı ne olursa olsun paket başına alınan vergi miktarını gösteriyor. Ancak piyasada satılan sigaraların yaklaşık yüzde 90’ı asgari maktu vergi tutarının üzerinde vergiye tabi olacak şekilde fiyatlandırılıyor.

BU HAFTA İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

ÖTV'de yapılan artışa, aynı zamanda üretici firmaların işçilik, enerji gibi bedellerinin yanı sıra KDV vergisi de dahil edilmekte.

Asgari maktu vergi tutarında yapılacak 6 liralık artışla birlikte piyasada ortalamanın altında fiyata satılan sigaraların vergi maliyeti de yükselmiş olacak. Firmalar, vergi nedeniyle yaşayacakları kaybı karşılamak için sigara fiyatlarına 11 ila 13 TL arasında zam yapacak.



Sigara gruplarının zamları yarından itibaren satış noktalarına bildirmesi bekleniyor.