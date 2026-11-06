iSeeCars tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık araştırmasında sektör ortalaması yüzde 5,4 seviyesinde kalırken, listenin ilk dört sırasını alan Japon üreticiler rakipleriyle arasındaki farkı belirgin şekilde açtı.

Otomotiv veri analiz şirketi iSeeCars, araçların 402 bin kilometre (250 bin mil) barajına ulaşma olasılıklarını ortaya koyan kapsamlı çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre Toyota yüzde 19,7'lik oranla zirveye yerleşirken, listenin ilk dört sırasının tamamını Japon otomobil üreticileri oluşturdu.

402 BİN KİLOMETRE SINIRINDA ZİRVE NASIL ŞEKİLLENDİ?

Dayanıklılık araştırmasında Toyota yüzde 19,7 ile ilk sırada yer alarak en yakın rakiplerine önemli bir fark attı. Toyota'nın lüks segment markası Lexus yüzde 14,4 ile ikinci sıraya yerleşirken, Honda yüzde 13,3 ile üçüncü, Acura ise yüzde 9,5 ile dördüncü basamakta yer aldı. Böylece zirvedeki ilk dört üreticinin tamamı Japon markalarından oluştu. Listenin beşinci sırasında ise yüzde 5,8'lik oranla Amerikan üretici GMC yer alarak sektör ortalamasının üzerine çıkmayı başaran sınırlı sayıda markadan biri oldu.

Araştırma kapsamında incelenen otomobillerin 402 bin kilometreye ulaşma ihtimali sektör genelinde ortalama yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Avrupa merkezli otomobil markalarının elde ettiği sonuçlar ise Japon üreticilerin gerisinde kaldı. Sıralamada Mercedes-Benz ve Volvo yüzde 2,6'lık oranla 15 ve 16'ncı basamaklarda yer bulurken, Volkswagen yüzde 1,5 ile 19'uncu sırada konumlandı. Alman üreticiler BMW ve Audi ise yüzde 0,5 seviyesinde kalarak listenin alt sıralarında yer aldı.

ARAŞTIRMA DOĞRUDAN BİR ARIZA ÖLÇÜMÜ MÜ YAPIYOR?

Analiz sonuçları doğrudan mekanik arıza sıklığını ya da parça dayanıklılığını ölçmüyor; araçların fiili kullanımda 402 bin kilometreyi devirme olasılığını hesaplıyor. Bu tabloda ABD pazarındaki satış hacmi, kullanım alışkanlıkları ve modellerin dağılımı belirleyici rol oynuyor. Avrupa menşeli markaların ABD pazarında Japon ve yerli üreticiler kadar yaygın model çeşitliliğine ve yüksek satış hacmine sahip olmaması da sonuçlar üzerinde etki gösteriyor.

402 BİN KİLOMETREYİ AŞMA İHTİMALİ EN YÜKSEK OTOMOBİL MARKALARI

Toyota: %19,7

Lexus: %14,4

Honda: %13,3

Acura: %9,5

GMC: %5,8

Mazda: %5,3

Lincoln: %4,7

Ram: %4,2

Ford: %4,1

Cadillac: %3,9

Chevrolet: %3,6

Nissan: %3,4

Tesla: %3,3

Subaru: %2,8

Mercedes-Benz: %2,6

Volvo: %2,6

Infiniti: %2,5

Dodge: %1,7