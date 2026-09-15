ABD merkezli otomotiv araştırma şirketi iSeeCars tarafından 9 Eylül’de yayımlanan araştırmada, araçların 250 bin mili, yaklaşık 402 bin kilometreyi aşma olasılıkları hesaplandı. Sektör genelinde bir aracın bu seviyeye ulaşma ihtimali yüzde 5,4 olarak belirlendi.

HANGİ MARKA İLK SIRAYA YERLEŞTİ?

Araştırmaya göre Toyota, yüzde 19,7 ile 402 bin kilometreyi aşma ihtimali en yüksek marka oldu. Toyota’yı yüzde 14,4 ile Lexus ve yüzde 13,3 ile Honda takip etti. Dördüncü sıradaki Acura’nın oranı yüzde 9,5 olurken GMC yüzde 5,8 ile beşinci sıraya yerleşti.

AVRUPA MARKALARI İLK 10’A GİREMEDİ

Araştırmada hiçbir Avrupa merkezli otomobil üreticisi ilk 10 içerisinde yer alamadı. Mercedes-Benz yüzde 2,6 ile 15. sırada bulunurken Volvo da aynı oranla 16. sırada yer aldı. Araştırmanın doğrudan araçların arıza sıklığını veya güvenilirliğini ölçmediği, markaların ABD’deki araçlarının 402 bin kilometreyi aşma ihtimalini hesapladığı belirtildi.

ARAŞTIRMA NEYİ ÖLÇÜYOR?

Sonuçların araçların doğrudan mekanik dayanıklılık veya arıza oranı sıralaması olmadığı belirtildi. Çalışmada markalara ait araçların 250 bin mil sınırını aşma olasılığı esas alındı. ABD pazarındaki satış hacimleri ve markaların model dağılımlarının da ortaya çıkan sonuçlar üzerinde etkili olabileceği kaydedildi.

EN UZUN ÖMÜRLÜ OTOMOBİL MARKALARI

Araştırmada açıklanan sıralama şöyle: