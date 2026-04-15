Avrupa’da ulaşımın kaderi Haziran ayında değişiyor. Yüzyıllardır süregelen "farklı ray genişliği" sorunu nedeniyle Finlandiya’dan kıta Avrupasına trenle geçmek imkansız gibiydi. Ancak iki ülke el sıkıştı ve devasa bir aktarma merkeziyle düğümü çözdü. Artık trenle Finlandiya’nın en kuzeyinden yola çıkıp Portekiz’in güneşli kıyılarına kadar uzanan, dünyanın en epik tren yolculuklarından birine imza atabileceksiniz.

19. Yüzyıldan Kalma "Rus Standardı" Engeli Kalkıyor

Finlandiya, Rus İmparatorluğu'na dahil olduğu dönemden kalma bir mirasla, raylarını 1524 mm genişliğinde inşa etmişti. Oysa İsveç ve Avrupa’nın geri kalanı 1435 mm'lik standart rayları kullanıyor. Bu "santimetre farkı", trenlerin sınırı geçmesini bir asırdır imkansız kılıyordu. Botniya Körfezi’nin kuzeyindeki Tornio (Finlandiya) ve Haparanda (İsveç) kasabaları arasında sıkışan yolcular, bu yazı tarihin tozlu raflarına kaldırıyor.

Efsanevi Haparanda Garı Yeniden Doğuyor

1900’lerin başından kalma tarihi Haparanda Garı, bu devrim için özel olarak restore edildi. Artık Finlandiya trenleri (VR) ve İsveç trenleri (Norrtåg), bu istasyonun farklı peronlarında buluşacak. Yolcular için tek yapılması gereken, istasyon binasının içinden kısa bir yürüyüşle diğer trene geçmek. Bu kadar kolay!

Uçaksız Avrupa Turu: Kolari’den Lagos’a Rekor Yolculuk!

Demiryolu uzmanı Jon Worth’un analizine göre, bu bağlantının açılmasıyla AB sınırları içerisinde yapılabilecek en uzun demiryolu rotası oluşuyor. Finlandiya’nın kuzeyindeki Kolari’den trene binen bir yolcu, aktarmalarla Portekiz’in güneyindeki Lagos kentine kadar binlerce kilometreyi raylar üzerinde aşabilecek.

Helsinki-Stockholm Hattında Yeni Alternatif: Gemi mi, Tren mi?

Geleneksel olarak 18 saat süren Helsinki-Stockholm feribot seferlerine artık dişli bir rakip var. Yaklaşık 24 saat süren bu yeni tren rotası, uçuş korkusu olanlar, yavaş seyahat (slow travel) tutkunları ve manzaraya doymak isteyen gezginler için altın değerinde. Üstelik Finlandiya, Ukrayna savaşı sonrası durdurulan St. Petersburg seferlerinden beri ilk kez bu yaz yeniden sınır ötesi raylı sisteme kavuşmuş olacak.