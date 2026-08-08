Kamuoyu araştırmaları, ekonomik göstergeler ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakın kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde izlediği politikalar nedeniyle siyasi bir bataklığa batmış durumda.

Son anketlerde kamuoyu desteğinin belirgin şekilde gerilediği ifade edilirken; savaş, gümrük vergileri ve anıt projelerinin başkanın mesaisini yoğun şekilde meşgul etmesi hem seçmenler hem de parti yönetimi tarafında eleştirilere neden oluyor.

HERKES TRUMP'TAN BIKTI

Quinnipiac tarafından gerçekleştirilen son ankette Trump'ın onay oranı yüzde 32 ile en düşük seviyeye gerilerken, seçmenlerin yüzde 68'i başkanın Amerikalıların karşılaştığı temel sorunlara yeterince odaklanmadığını belirtiyor.

Reuters/Ipsos ve Pew araştırmaları, Cumhuriyetçilerin dokuz yıldır ekonomi alanında elinde tuttuğu üstünlüğü kaybettiğini ve seçmenlerin iki parti arasında eşit bölündüğünü ortaya koyuyor.

AP-NORC anketi Cumhuriyetçi seçmenlerin göçmenlik konusunda Trump'a desteğini koruduğunu gösterirken, New York Times muhabiri Maggie Haberman, meslektaşı Ezra Klein'a yaptığı değerlendirmede Trump'ın zihinsel mesaisinin yüzde 70'ini yenileme ve anıt projelerine ayırdığını ifade ediyor.

PARTİDE YORGUN SESLER

Parti kurmayları, Trump'ın MAGA Inc. adlı süper PAC bünyesindeki 400 milyon dolarlık fonu kritik seçim yarışlarında harcama konusundaki isteksizliğinin bağışçıları olumsuz etkilediğini aktarıyor.

Öte yandan Trump'ın, ulusal vatandaşlık kanıtı ve seçmen kimliği şartı getiren "SAVE America Act" tasarısındaki ısrarı parti içi gerilimi artırıyor.

Senatoda filibuster engelini aşmak için gereken 60 oya veya bu kuralı kaldırmak için gereken 51 oya sahip olunmadığı yönündeki uyarılara rağmen geri adım atmayan Trump, bu süreçte Senato Çoğunluk Lideri John Thune ve bazı Cumhuriyetçi isimleri hedef alıyor.

HÜKÜMET ELDEN GİDİYOR

Kongre'deki üst düzey Cumhuriyetçiler, Trump'ın düşük onay oranlarının Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kaybedilmesine yol açabileceği uyarısında bulunarak hayat pahalılığı ve ekonomi konularına odaklanılmasını talep ediyor.

Özel görüşmelerde parti yetkilileri, Trump'ın mevcut yaklaşımını değiştirmek yerine Beyaz Saray balo salonu tasarımları, Zafer Takı modeli, yeni Air Force One, Dulles Havalimanı planları ve Güney Çimliği'ndeki helikopter pisti projeleriyle ilgilendiğini kaydediyor.

Bir parti kaynağı süreci, "Başkanlar için altıncı yıl yazları tarihsel olarak son derece zor geçer" ifadesiyle değerlendiriyor.