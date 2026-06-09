İsviçre'nin Bürgenstock tatil beldesinde yer alan Hammetschwand asansörü, Avrupa'nın en yüksek açık hava asansörü unvanıyla küresel turizmin odağında kalmaya devam ediyor. Luzern Gölü'ne bakan bu tarihi yapı, 153 metrelik dikey yüksekliği bir dakikadan daha kısa bir sürede kat ederek bölgedeki en hızlı gözlem noktası erişimini sağlıyor.

Hammetschwand asansörü, otelcilik sektörünün öncülerinden Franz Josef Bucher tarafından 1900 ile 1905 yılları arasında inşa edildi. O dönem inşaat maliyeti yaklaşık 544 bin avro olarak mülki kayıtlara geçen yapı, dikey mühendisliğin erken dönemdeki en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Asansörün alt istasyonuna ulaşmak isteyen ziyaretçilerin, uçurumlar boyunca uzanan manzaralı Felsenweg patikasında mülki bir yürüyüş gerçekleştirmesi gerekiyor. Birden fazla gölün birleşim noktasından geçen bu dik yürüyüş rotası, özellikle açık ve güneşli günlerde geniş panoramik manzaralar sunuyor.

DÜNYANIN DİĞER İKONİK ASANSÖRLERİ

Dünya genelinde coğrafi konumları ve mimari yapılarıyla öne çıkan diğer dik asansörler de turizm sektöründe dikkat çekiyor. İtalya'nın Amalfi kıyısındaki Santa Caterina Oteli'nde bulunan cam cepheli asansör, konukları kayalık uçurumlardan doğrudan özel plaj kulübüne ve deniz ürünleri restoranına indiriyor.

Yunanistan'daki Corfu Holiday Palace Hotel bünyesindeki uçurum asansörü ise konukların beyaz kumlu plaj şeridine dakikalar içinde güvenli erişimini sağlıyor. ABD'nin Las Vegas şehrindeki piramit tasarımlı Luxor Oteli'nde yer alan asansör sistemi ise 39 derecelik çapraz açıyla hareket ederek misafirlerine geniş atriyum manzarası sunuyor.