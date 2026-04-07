Dünyanın en yüksek noktası olarak kabul edilen Everest Dağı, ölçüm kriterlerinin değişmesiyle bu unvanı Hawaii'deki sönmüş bir volkan olan Mauna Kea’ya kaptırdı. Geleneksel olarak deniz seviyesinden baz alınan ölçümler, yerini dağın tabanından zirvesine olan mutlak uzunluğa bıraktığında coğrafi sıralama tamamen değişiyor.

DAĞIN YÜKSEKLİĞİ TABANINDAN ÖLÇÜLDÜĞÜNDE EVEREST'TEN DAHA YÜKSEK ÇIKIYOR

Coğrafya literatüründe Everest Dağı, deniz seviyesinden 8.848 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek noktası olma özelliğini sürdürüyor. Ancak bilimsel perspektifte "bir dağın toplam uzunluğu" ele alındığında, ölçümün başladığı nokta deniz yüzeyi yerine okyanus tabanı olarak belirleniyor.

Bu kriterlere göre, Hawaii’de bulunan Mauna Kea’nın su altında kalan yaklaşık 6.000 metrelik devasa kütlesi hesaplamaya dahil ediliyor. Deniz seviyesinin üzerindeki 4.207 metrelik kısmıyla birleştiğinde Mauna Kea, tabandan zirveye toplam 10.210 metrelik bir uzunluğa ulaşıyor. Bu rakam, Everest’in tabanından zirvesine olan yaklaşık 5.200 metrelik mesafesini neredeyse ikiye katlıyor.

ÜÇÜNCÜ BİR RAKİP

Tartışmaya dahil olan bir diğer önemli nokta ise Dünya'nın şeklinden kaynaklanan ölçüm farklılıkları. Ekvador’da yer alan Chimborazo Dağı, Dünya'nın merkezinden ölçüldüğünde en uç noktayı temsil ediyor. Gezegenin ekvator bölgesindeki şişkinliği nedeniyle Chimborazo, Everest’ten yaklaşık 2.100 metre daha fazla "uzaya doğru" çıkıntı yapıyor.