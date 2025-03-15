Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi sonrası, bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik yaşandı. Yeni oranlarla birlikte, en yüksek faizi sunan bankalar da ortaya çıktı. Peki, 650 bin TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 650 bin TL'nin 32 günlük getirisi...
FİBABANKA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 672.766,03 TL
Net Kazanç 22.766,03 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 672.766,03 TL
Net Kazanç 22.766,03 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 672.281,64 TL
Net Kazanç 22.281,64 TL
ING
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 672.281,64 TL
Net Kazanç 22.281,64 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 43,5
Vade Sonu Tutar 671.070,68 TL
Net Kazanç 21.070,68 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 670.586,3 TL
Net Kazanç 20.586,3 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 668.890,96 TL
Net Kazanç 18.890,96 TL