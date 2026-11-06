Et, vücudun ihtiyaç duyduğu proteinin önemli kaynaklarından biri olsa da bazı et türlerinin aşırı tüketilmesi, yüksek doymuş yağ ve tuz içeriği nedeniyle kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, özellikle sofralarda sıkça yer bulan 3 et türüne karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Yağlı et parçaları ve işlenmiş et ürünlerinin fazla tüketilmesi, kandaki kötü kolesterol (LDL) seviyesinin yükselmesine neden olabiliyor. Bu durum, zamanla damar sağlığını tehdit ederek kalp hastalıkları riskini artırabiliyor. Ayrıca yüksek kalorili etlerin aşırı tüketimi kilo alımını da beraberinde getirebiliyor.

Kırmızı et seçiminde hangisi daha iyi?

Gastroenteroloji uzmanı Dr. Vojislav Perišić, daha önce yaptığı değerlendirmelerde dana etinin domuz etine kıyasla daha iyi bir seçenek olduğunu belirtmişti. Dana etinin demir, çinko ve D vitamini bakımından zengin olduğunu ifade eden Perišić, et seçiminde yağ oranının da dikkate alınması gerektiğine işaret ediyor.

Beslenme uzmanı Dr. Keziah Joy ise bazı yağlı et parçalarının ve işlenmiş et ürünlerinin aşırı tüketilmesinin vücutta iltihaplanma süreçleriyle ilişkilendirilebileceğine ve kilo artışını kolaylaştırabileceğine dikkat çekiyor.

Sofralarda sıkça tüketilen 4 et türüne dikkat

Uzmanların uyarılarında öne çıkan et türleri arasında yağlı biftekler, kuzu eti, domuz kaburgası ve işlenmiş sosisler bulunuyor.

1. Yağlı biftekler

Antrikot ve ribeye gibi yağlı biftekler, yüksek doymuş yağ içerikleri nedeniyle dikkat edilmesi gereken etler arasında gösteriliyor. Yaklaşık 115 gramlık bir ribeye porsiyonu 11 gram doymuş yağ içerirken aynı miktardaki fileminyonda bu değer 10 gram civarında bulunuyor.

Bu tür etlerin sık ve fazla tüketilmesi, kandaki LDL kolesterol seviyesinin yükselmesine katkıda bulunabiliyor.

2. Kuzu eti

Özellikle bayramlarda ve özel davetlerde sofralardan eksik olmayan kuzu eti de yağ oranı nedeniyle ölçülü tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 115 gramlık bir kuzu eti porsiyonu 11 gram doymuş yağ içeriyor. Kuzu omuz ve pirzola gibi parçalarında ise bu miktar yaklaşık 9 gram seviyesinde bulunuyor. Kolesterol seviyesi yüksek olan kişilerin yağlı kuzu eti tüketimine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

3. Tuz oranı yüksek sosisler

İşlenmiş et ürünleri arasında yer alan kurutulmuş sosisler, hem doymuş yağ hem de sodyum içeriği nedeniyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 50 gramlık bir porsiyon kurutulmuş sosis 6 gram doymuş yağ ve 350-500 miligram sodyum içeriyor. Yüksek tuz tüketimi, kan basıncının yükselmesine ve kalp-damar sağlığının olumsuz etkilenmesine zemin hazırlayabiliyor.

Uzmanlar, et tüketiminde yalnızca protein miktarına değil, yağ ve tuz içeriğine de dikkat edilmesini öneriyor. Özellikle yağlı etler ve işlenmiş ürünlerin sık tüketilmesi yerine daha dengeli beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi önem taşıyor.