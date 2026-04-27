Bilimsel araştırmalar ve beslenme uzmanlarının son verilerine göre kaju ve Brezilya fıstığı, yüksek kalori ile yağ oranları nedeniyle listenin başında yer alıyor. Ölçüsüz tüketimin doğrudan kolesterolü yükselttiği ve kalp-damar sağlığını tehdit ettiği saptandı. Özellikle belirli mineral yoğunlukları nedeniyle bu kuruyemişlerin, vücutta toksik etki yaratarak sinir sisteminden böbrek fonksiyonlarına kadar geniş bir alanda tahribata yol açabildiği açıklandı.

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU TETİKLİYOR

Kaju ve Brezilya fıstığının içeriğindeki yüksek oksalat oranı, böbrek taşı oluşumunu tetikleyen temel faktörler arasında gösterildi. Uzmanlar, böbrek taşı geçmişi bulunan kişilerin bu türlerden tamamen uzak durması gerektiğini bildirdi. Brezilya fıstığında bulunan aşırı selenyum miktarının ise günlük limit aşıldığında zehirlenme belirtilerine yol açtığı kaydedildi. Selenyum toksisitesinin saç dökülmesi, tırnak kırılması ve kalıcı sinir sistemi bozukluklarını tetiklediği verilerle açıklandı.

GÜNLÜK TÜKETİM SINIRI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kuruyemiş alerjisi olan bireyler için ölümcül risk barındıran bu türlerin, sağlıklı kişilerde de porsiyon kontrolüyle tüketilmesi gerektiği vurgulandı. Yüksek yağ içeriğinin karaciğer yağlanmasına zemin hazırladığı, mineral yoğunluğunun ise metabolik dengeyi bozabileceği bildirildi. Sağlık otoriteleri, bu gıdaların faydadan çok zarar getirmemesi adına günlük bir veya iki adetten fazla tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.