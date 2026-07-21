Doğum ayının çocukların zekası ve başarısı üzerindeki etkisi, bilim dünyasında uzun yıllardır merak edilen bir konu. Özellikle sonbahar sonu ve kış aylarında doğan çocukların bilişsel testlerde daha başarılı olduğu yönündeki iddialar ebeveynlerin de dikkatini çekiyor.

Harvard Üniversitesi ile Queensland Üniversitesi araştırmacıları, bu konuya ışık tutmak için 21 bin çocuğu doğumlarından 7 yaşına kadar takip etti. Araştırma, doğum mevsimi ile gelişim arasındaki ilişkiye dair çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

KIŞ BEBEKLERİNİN TESTLERDEKİ PUAN AVANTAJI

Yapılan düzenli incelemelerde; Ekim, Kasım ve Aralık aylarında doğan çocukların, yazın doğan akranlarına kıyasla doğduklarında hafif farklarla daha uzun ve ağır olduğu saptandı. Ayrıca bu çocukların baş çevrelerinin de ortalama olarak biraz daha geniş olduğu görüldü.

Araştırmanın en dikkat çeken yönü ise bilişsel testlerde ortaya çıktı. Kış aylarında dünyaya gelen çocukların, 7 yaşına geldiklerinde yapılan zihinsel performans testlerinde istatistiksel olarak hafif bir puan avantajı sağladığı belirlendi.

ASIL NEDENİ GÖRECELİ YAŞ ETKİSİ

Bilim insanlarına göre bu durum, kış bebeklerinin genetik olarak daha zeki olduğu anlamına gelmiyor. Buradaki asıl etken, eğitim sistemindeki yerleşik kurallar ve bilim dünyasının "Göreceli Yaş Etkisi" dediği durumdan kaynaklanıyor.

Okula başlama yaş grupları belirlenirken, aynı sınıfta okuyan çocuklar arasında 6 ila 8 aya varan yaş farkları oluşabiliyor. Erken çocukluk döneminde birkaç aylık gelişim bile dil becerisi, dikkat süresi ve öğrenme kapasitesinde büyük fark yaratıyor. Haliyle sınıfın yaşça büyük çocukları testlerde daha yüksek başarı gösteriyor.

HAMİLELİK DÖNEMİNDEKİ ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Meselenin bir diğer boyutu ise anne karnındaki süreçle ilgili. Kışın doğum yapan annelerin hamileliklerinin son ayları genellikle yaz mevsimine denk geliyor. Bu dönemde güneş ışığı sayesinde artan D vitamini ve taze gıdaya kolay erişim, bebeğin gelişimini olumlu etkiliyor.

Ayrıca hamileliğin ilk aylarının grip gibi salgın dönemlerine denk gelip gelmemesi de süreci dolaylı olarak şekillendiriyor. Özetle; kış çocuklarının başarısı genetikten ziyade, anne karnındaki ideal çevresel koşullar ve okul sisteminin sunduğu yaş avantajından ileri geliyor.