Modern tarih boyunca insanlık, "kuş beyinli" ifadesini bir hakaret olarak kullandı. Ceviz büyüklüğündeki bir beyinden karmaşık düşüncelerin, stratejilerin veya zekanın çıkamayacağı varsayılırdı, ancak modern bilim, insanlığın bu evrimsel kibrini yerle bir etti. Yeni araştırmalar net bir gerçeği ortaya koyuyor: Kuşlar, zekâ ve problem çözme konusunda primatlara (maymunlara) ve yunuslara kafa tutuyor.

Dünyanın en zeki hayvanı; Karga

Listenin en etkileyici ve zeki üyelerinin başında kargalar geliyor. Science dergisinde yayınlanan çığır açıcı bir araştırma, kargaların sadece anı yaşamadığını, insanlar gibi geleceği planladığını kanıtladı.

Bir yiyeceğe ulaşmak için özel aletler tasarlıyor ve bunları ertesi gün tekrar kullanmak üzere saklıyorlar.

Kargalar insan yüzlerini tanıyor ve kendilerine tehdit oluşturan birini yıllarca unutmuyor. Daha da çarpıcı olanı, bu "tehlikeli insan" bilgisini diğer kargalara da öğreterek bir tür toplumsal hafıza oluşturuyorlar.

Afrika gri papağanları (Jako) üzerinde yapılan çalışmalar, bu canlıların sadece birer ses taklitçisi olmadığını gösterdi. Kelimeleri tamamen bağlamına uygun şekilde kullanabiliyorlar.

"Eşitlik", "farklılık" ve hatta insan çocuklarının bile algılamakta zorlandığı "sıfır" (hiçlik) kavramını kavrayabiliyorlar.

İnternet fenomeni kakadu "Snowball" gibi türler ise müziğin ritmine tamamen senkronize şekilde dans edebiliyor. Hatta bazı kuşlar, kur yapma ritüellerinde kullanmak üzere kendi "müzik aletlerini" üretip kendi bestelerini çalıyor.

Peki, ceviz kadar bir beyinle bu muazzam bilişsel performans nasıl mümkün oluyor? Cevap: Nöron Yoğunluğu. Kuşların beyni hacimsel olarak küçük olsa da, evrimsel süreçte beyin hücreleri (nöronlar) bu minik alana inanılmaz derecede sıkışık ve yoğun şekilde paketlenmiştir. Bu yapı, kuş beyninin işlem kapasitesini birçok memeliden çok daha hızlı, verimli ve esnek kılıyor. Yani donanım küçük ama işlemci inanılmaz derecede güçlü.