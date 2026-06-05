Son dakika... Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı.
Buna göre aylık enflasyon yüzde 2,16 olurken yıllık enflasyon yüzde 53,13 olarak hesaplandı.
İTO MAYIS AYI ENFLASYONU
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, mayıs ayında İstanbul enflasyonu yüzde 1,53 olurken, yıllık bazda yüzde 36,77 olarak açıklandı.
AYLARA GÖRE ENAG ENFLASYONLARI
Ocak: Yüzde 6,32
Şubat: Yüzde 4,01
Mart: Yüzde 4,10
Nisan: Yüzde 5,07
Mayıs: Yüzde 2,16