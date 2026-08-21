Enda Enerji Holding, 2026 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye ve Romanya’daki yatırımlarıyla uluslararası pazarda konumunu güçlendiren şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla kârlılığını katlayarak önemli bir finansal başarıya imza attı. Borçsuz bilanço yapısına geçen holding, 2030 yılı için belirlediği 500 MW kurulu güç hedefine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

KARI 5 KAT ARTTI

Yılın ilk yarısında 791,5 milyon TL ciro elde eden Enda Enerji, yaklaşık 475 milyon TL tutarında FAVÖK oluşturdu. Şirketin konsolide net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre beş kat artarak 299,8 milyon TL’ye yükselirken, ana ortaklığa düşen net kâr 178,9 milyon TL, pay başına kazanç ise 0,41 TL olarak gerçekleşti. Toplam kapsamlı gelirini 2,9 kat artışla 859,6 milyon TL’ye çıkaran kurum, işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakdi de 200 milyon TL’den 550 milyon TL seviyesine taşıdı.

BANKA BORÇLARI KAPATILDI KUR RİSKİ SONA ERDİ

Dönem içerisinde kalan son taksitleri de vadesinde ödeyen şirket, banka kredilerinin tamamını sıfırlayarak net nakit pozisyonuna geçti. Borç/özkaynak rasyosu 2025 yıl sonundaki 0,17 seviyesinden 0,11’e gerilerken, toplam özkaynaklar 17,2 milyar TL’ye ulaştı. Kredilerin kapanmasıyla birlikte geçmiş dönemlerde finansal tablolar üzerinde baskı yaratan döviz cinsi faiz ve kur farkı yükü de tamamen ortadan kalktı. Holdingin kasa ve bankalarındaki nakit varlığı 1,69 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

2030 YILI HEDEFİ

Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dağıstan, disiplinli operasyonel yönetim ve güçlü likidite sayesinde yeni bir büyüme dönemine girdiklerini ifade etti. Dağıstan, Türkiye ve Romanya’daki projelerle bölgesel bir yenilenebilir enerji aktörüne dönüştüklerini ve 2030'a kadar 500 MW kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Mali İşler Direktörü Dalyan Ahmet Ersin ise borçsuz yapının sağladığı esnekliğe dikkat çekerek, yaratılan güçlü nakit akışının önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar ve hissedar değeri için önemli bir avantaj sunacağını kaydetti.