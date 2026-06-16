ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) göre, Salı günü erken saatlerde Endonezya’nın Sulawesi adasında 6,7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, yerel saatle 11:27'de (TSİ 06:27) meydana geldi. Merkez üssü, Orta Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'nun yaklaşık 46 kilometre (28,5 mil) güneydoğusu olarak saptandı. Deprem, sarsıntısının şiddetini artırabilecek 10 kilometre (6,21 mil) gibi sığ bir derinlikte meydana geldi. Şu ana kadar can kaybı aktarılmadı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda deprem sonucu bazı binaların hasar gördüğü görüldü. Sarsıntı sonucu halk sokaklara döküldü. Sosyal medyada yaşanan panik görüntülendi. Endonezya'nın afet yönetimi ve meteoroloji kurumları, depremin ardından hemen bir tsunami uyarısı yayınlamadı. Palu, 2018 yılında 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddetli bir deprem ve tsunamiyle yıkılmıştı, bu nedenle bölge sakinleri sismik aktiviteye karşı özellikle duyarlı.

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