Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Ukrayna'nın baş ekonomi bakanı Airlangga Hartarto, Cuma günü Brüksel'de AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya geldi.

Airlangga Hartarto yaptığı açıklamada, "Endonezya ve Avrupa Birliği, çözülmemiş konuları sonuçlandırma konusunda anlaştı ve Haziran 2025 sonuna kadar kapsamlı müzakerelerin tamamlandığını duyurmaya hazırız." dedi.

Hangi anlaşmalara varıldığına ilişkin ayrıntı vermedi.

AB'nin Endonezya Büyükelçisi Denis Chaibi, "Görüşmeler devam ediyor ve zamanlamayı içerik belirleyecek. Bir sonuca ulaştığımızda ayrıntılı olarak iletişim kuracağız." dedi.

AB, Endonezya'nın beşinci büyük ticaret ortağı olup, iki ülke arasındaki toplam ticaret geçen yıl 30,1 milyar dolara ulaştı. Endonezya'nın 4,5 milyar dolarlık ticaret fazlası olduğunu söyledi Airlangga.

Endonezya ve AB, daha önce Endonezya palmiye yağını etkileyebilecek ormansızlaşmaya yol açabilecek ürünlere yönelik AB ticaret kuralları ve Cakarta'nın ham mineral ihracatına getirdiği yasak konusunda anlaşmazlık yaşamıştı.

Endonezyalı yetkililer, ABD'nin gümrük vergileri zorluklarıyla başa çıkarken ülkenin ihracat hedeflerini çeşitlendirmek amacıyla serbest ticaret anlaşmaları konusundaki görüşmeleri hızlandırmak için motive oldular .

ABD Başkanı Donald Trump , ABD'nin dünya genelindeki ticaret açığını sona erdirmek için kapsamlı "karşılıklı" tarifeler açıkladı ve bu tarifeler Temmuz ayına kadar durduruldu.

Endonezya %32 oranında gümrük vergisiyle karşı karşıya .