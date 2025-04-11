Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi.

Subianto, TBMM Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir konuşma yaptı. Subianto'nun Atatürk'le ilgili sözlerinin konuşulduğu kısımda ise Genel Kurul'da alkışlar havada uçuştu.

"BENİM KAHRAMANIM İKONUM ATATÜRK'TÜ"

Subianto'nun Atatürk sözleri şöyleydi:

"Türkiye tarihinin bir hayranıyım, öğreniyorum çalışıyorum. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum vardı, hayranlık duyduğum biri vardı; benim kahramanım benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de idol ve kahramanlarımdan biriydi.

Sadece Endonezya'da değil. Ben küresel güneyden bahsediyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Tüm bu ülkelerde Mustafa Kemal bir idoldür ve bir örnektir, cesaretin bir temsilidir. Bir lider örneğidir, bir vatansever örneğidir. Bir vazgeçmeme örneğidir. Azim örneğidir.

TRT'YE TEPKİ

TRT Haber'de Subianto'nun konuşması sırasında Atatürk ile ilgili bölüme henüz gelmeden yayından çıkararak Erdoğan-DEM Heyeti arasındaki görüşmeye bağlandı.

TRT Haber'in X'teki "Canlı" sayfasında Subianto'nun "Osmanlı" sözlerine yer verildi.

Ardından 20 dakika sonra da, "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı" sözlerine bir kez daha yer verilirken; Atatürk ile ilgili kısım paylaşımlarda yer almadı.

Tepkilerin ardından saatler sonra TRT Haber'in X hesabından ancak paylaşım yapıldı.

Paylaşımın saati ise dikkat çekti.