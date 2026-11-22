Endonezya’nın Banten eyaletinde yer alan Seang bölgesindeki bir şekerleme fabrikasında çıkan büyük yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Olayın ardından fabrikada çalışan 36 işçiden haber alınamadığı bildirildi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olarak kurtarılan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

36 KAYIP İŞÇİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, yangın sırasında içeride bulunduğu değerlendirilen kayıp 36 işçiyi arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurdu. Banten Arama ve Kurtarma Ajansı operasyon yetkilisi Rizky Dwianto, alevlerin tesisin bazı bölümlerinde etkisini sürdürdüğünü belirterek, "İtfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarına aralıksız devam ediyor" açıklamasında bulundu.