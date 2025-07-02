Brezilyalı Juliana Marins, Endonezya’daki aktif yanardağ Rinjani Dağı’na tırmanırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. 26 yaşındaki Brezilyalı genç kadının, trajik ölümünden önce ailesine gönderdiği duygusal mesajlar ise yürek burktu.

Juliana, son mesajında ailesine “Hepinizi çok seviyorum” diyerek veda etti. Juliana Marins, 21 Haziran’da Rinjani Dağı’na tırmanırken 500 metreden fazla yükseklikten yanardağı içine düştü.

Kazanın ardından hayatta kalan ancak zorlu koşullar nedeniyle geciken arama-kurtarma çalışmaları nedeniyle Marins’in cansız bedenine 4 gün sonra ulaşılabildi.

"KORKMUYORUM"

Brezilya’da yayınlanan Fantastico programında ailesiyle paylaşılan mesajda Juliana'nın annesine yazdığı son sözler ortaya çıktı:

“Anneciğim, seni çok seviyorum. Vedalaşırken kalbim kırıldı. Aslında beni endişelendiren tek şey; seni, babamı ve kız kardeşimi hayal kırıklığına uğratmak. Bunun dışında korkmuyorum. Beni cesurca hayallerinin peşinden gitmeye teşvik eden bir kadının kızı olarak ben de öyleyim.”

Juliana ayrıca, ailesinin desteği için minnettar olduğunu belirterek, “Beni korkak yapmayan şey bu” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yayın kuruluşu Globo’nun haberine göre, Juliana’nın cenazesi bugün Brezilya’ya getirilecek.