Doğu Java eyaletine bağlı Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine doğru seyreden "Virgo Transport 8" adlı yolcu gemisi kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

213 yolcu ve 30 mürettebat olmak üzere toplam 243 kişinin bulunduğu 119 metre uzunluğundaki gemide 89 aracın da taşındığı bildirildi.

Geminin son olarak Java Denizi'nde, Banjarmasin'e yaklaşık 148 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Olayın ardından başlatılan çalışmalarda 108 kişi sağ kurtarılırken, altı kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kayıp 129 yolcuyu bulmak için başlatılan geniş çaplı operasyon ise devam ediyor.

GEMİDE HAYATTA KALANLAR VAR MI?

Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi dün yaptığı açıklamada, geminin henüz batmadığını ve alabora vaziyette olduğunu söyledi.

Kurtarma ekipleri, bazı yolcuların alabora olan geminin içinde mahsur kalmış olabileceğinden endişe ediyor.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Kuruluşu Başkanı Muhammed Syafii, Pazartesi günü yaptığı açıklamada denizin dalgalı ve rüzgarın kuvvetli olmasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Syafii, "Kayıp yolcuları bulmak için en az 622 personel, 17 gemi, beş helikopter ve uçaklar görevlendirildi" ifadesini kullandı.

Bazı gemilerin olay yerine ulaştığını aktaran Syafii, kurtarma ekiplerinin alabora olmuş geminin içine girmekte zorlandığını vurguladı.

Banjarmasin'deki arama kurtarma ajansından verilen bilgilere göre operasyona Endonezya Donanması'ndan dalgıçlar ve insansız su altı araçları da katılıyor.

GEMİ KAPTANI UYARMIŞ

Banjarmasin'deki kurtarma ekiplerinin başındaki Endonezyalı yetkili Putu Sudayana'nın dün verdiği bilgiye göre, geminin kaptanı imdat çağrısından önce dalga boylarının üç metreye ulaştığına dair bildirimde bulundu ve geminin yan yattığını söyledi.

Yetkililer, bu uyarıdan bir süre sonra geminin alabora olduğu bilgisini aldı. 1987 yılında Japonya'da inşa edilen 119 metre uzunluğundaki "Virgo Transport 8" isimli gemide yaşanan kaza, ülkedeki ulaşım güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

17 binden fazla adaya sahip bir takımada ülkesi olan Endonezya'da gemiler en yaygın ulaşım araçları arasında yer alıyor.

Sık sık gemi kazalarının meydana geldiği ülkede, bu durumdan güvenlik tedbirlerinin ve denetimlerin zayıf olması sorumlu tutuluyor.