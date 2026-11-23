Endonezya'da başkent Cakarta'nın yaklaşık 50 kilometre batısındaki Banten eyaletine bağlı Cikande bölgesinde bulunan PT Fonusa Agung Mulia şekerleme fabrikasında cumartesi günü çıkan yangında 24 kişinin hayatını kaybetti.

Kurtarma ekipleri, yangın sürecinde kaybolan yaklaşık 30 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma konularından sorumlu cumhurbaşkanlığı danışmanı Said Iqbal, gazetecilere yaptığı açıklamada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güvenlik protokollerinin uygulanıp uygulanmadığının incelendiğini ifade eden Iqbal, fabrikanın CEO'sunun ifadeye çağıracağını söyledi.

CENAZELERİN KİMLİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Said, ön belirlemelere göre yangının bir klimadaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceğine işaret ettiğini de ekledi.

Banten Eyalet Valisi Andra Soni, yangın başladığı sırada fabrikada tahminen 60 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Ulusal polis kurban kimlik tespit birimi başkanı Wahyu Hidayati Dwi Palupi ise cenazelerin durumunun görsel teşhisi imkansız kıldığını, bu nedenle ailelerden kimlik tespiti için DNA örneği ve ek bilgi sağlamalarının istendiğini bildirdi.

Palupi, cenazelerin kimlik tespiti amacıyla hastaneye nakledildiğini aktardı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Serang İtfaiyesi Teşkilatı Operasyon Şefi Tubagus Mahfud, yangının pazar günü büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak itfaiye ekiplerinin fabrikanın tüm bölümlerine girebilmesi için pazartesi günü yoğun soğutma çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Mahfud, "Kontrol altına alınan alanlarda tarama yapıyoruz. Yapının bazı kısımları çöktü ve yetersiz aydınlatma koşulları itfaiyecilerin dikkatli ilerlemesini gerektiriyor" dedi.

Mahfud ayrıca fabrikadaki üretim malzemelerinin yangının yeniden başlamasına yol açabileceğini ve bu nedenle soğutma çalışmalarının tamamlanmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

5 BİN İŞÇİ ÇALIŞIYORDU

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan ve iç pazara tüketim malları tedarik eden United Family Food bünyesindeki fabrikanın ürünleri arasında Milkita ve Lemonilo markaları yer alıyor.

Şirketin üst yöneticisi Steven Wijaya, fabrikada yerel itfaiye ekipleriyle birlikte düzenli olarak acil durum ve tahliye tatbikatları yapıldığını belirtti.

Wijaya, tesisin yürürlükteki güvenlik standartlarına uygun yeterli tahliye yollarına ve yangın koruma sistemlerine sahip olduğunu ve bunların yangın sırasında çalıştığını ifade etti.