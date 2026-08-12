Endonezya'nın Batı Nusa Tenggara eyaletine bağlı Lombok Adası yakınlarında seyreden bir yolcu feribotunda çarşamba günü yangın çıktı.

Popüler turizm merkezi Bali'deki Padangbai Limanı ile Lombok'taki Lembar Limanı arasındaki yoğun boğazda meydana gelen olayda, feribotun alev alması üzerine yolcu ve mürettebattan oluşan 144 kişi gemiyi terk etmek zorunda kaldı.

Bölgeye sevk edilen acil durum ekipleri tarafından yürütülen tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı.

MUCİZEVİ KURTULUŞ

Yerel yetkililer, kurtarılan 144 kişi arasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma kaydedilmediğini doğruladı.

Yangının kesin çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, Jakarta Globe'un yetkililere dayandırdığı habere göre feribot işletmecisi ve deniz polisi olayın kök nedenini belirlemek üzere ortak bir çalışma başlattı.

İlk incelemelerde, ülkenin adalar arası hatlarında çalışan yaşlı gemilerde sıkça rastlanan teknik arıza veya elektrik kısa devresi ihtimalleri üzerinde duruluyor.

İKİ HAFTADA İKİNCİ FACİA

Meydana gelen son olay, Endonezya takımadalarında sadece iki hafta içinde yaşanan ikinci feribot yangını oldu.

17 binden fazla adadan oluşan ve yurt içi ulaşımda ağırlıklı olarak feribot seferlerine bağımlı olan ülkede bu durum, deniz güvenliği standartlarına ilişkin endişeleri yeniden tırmandırdı.

Yaşlanan gemi filoları ve güvenlik protokollerinin uygulanmasındaki eksikliklerin geçmişten bu yana kazalara yol açtığı ifade edilirken, üst üste yaşanan yangınlar üzerine ulaşım denetleyicileri ülke genelinde gemi denetimlerinin sıkılaştırılması ve mürettebat eğitimlerinin artırılması yönündeki çağrılarını yineledi.