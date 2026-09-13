Endonezya'da Doğu Java eyaletinden Güney Kalimantan eyaletine seyreden yolcu gemisiyle irtibat kesildi. Gemideki 241 kişinin durumu hakkında endişeler var.

Yetkililer, geminin yerel saatle 02.00 sularında irtibatını kaybettiğini kaydetti. Gemi operatörünün, kötü hava koşullarıyla karşılaşması üzerine durumu bildirdiği belirtildi.

'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ'

Geminin Java bölgesi açıklarında kaybolduğu açıklandı. Kaybolanların bulunması için tüm imkanların seferber edildiği ve arama faaliyetlerinin ilgili tüm makamların işbirliğinde yürütüldüğü duyuruldu.

Arama-kurtarma ekipleri, geminin en son tahmin edilen konumuna sevk edildi. Yetkililer, durumun takip altında olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.