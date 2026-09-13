Endonezya'da Java Denizi'nde kötü hava koşulları nedeniyle yan yatan yolcu gemisiyle irtibatı kesilen 140 yolcunun bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gemiden tahliye edilen 103 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği açıklandı.

"40 METRELİK KURTARMA GEMİSİ DA BİR BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA"

Doğu Java'daki Surabaya'dan Güney Kalimantan'daki Banjarmasin'a gitmek üzere cumartesi günü hareket eden Virgo Transport 8 isimli gemi, pazar günü erken saatlerde ilişkiyi kopardı. Gemi kaptanının irtibatı kesilmeden hemen önce telsizden geminin yan yattığını ilettiği belirtildi.

Arama ve Kurtarma Ajansı Banjarmasin Ofisi Başkanı I Putu Sudayana, video kayıtla yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin 2,5 metreyi bulan dalgalarla mücadele ettiğini anlattı. Sudayana, "Gemiler için son derece riskli bir durum söz konusu. Basarnas'a ait 40 metrelik kurtarma gemimiz dahi büyük tehlike altında" dedi.

Geminin son konumu, varış noktasına yaklaşık 150 kilometre mesafede tespit edildi. Ekipler, bir helikopter ve gemilerle yolcu teknesinin son görüldüğü noktaya yönlendirildi. Geminin akıbetine dair net bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da deniz kazalarının sık yaşanmasının başlıca nedenleri güvenlik standartlarının tavizsiz uygulanmaması ve değişken hava koşulları. Ülke, 17 binden fazla adadan oluştuğu için feribotlar ve yolcu gemileri hem gündelik ulaşım hem de turizm açısından kilit rol oynuyor.

Bu yıl çeşitli deniz kazaları yaşandı. Pazartesi günü Banten eyaletindeki Anak Krakatau Yanardağı yakınlarında sekiz kişilik bir sürat teknesi kayboldu. Ağustos ayında Bali Adası yakınlarındaki Lombok Boğazı'nda bir feribotta çıkan yangında 1 ölü, 5 kişi kayıp, 211 kişi kurtarıldı. Temmuz ayında ise Sulawesi'nin güneyindeki Selayar Adası yakınlarında 70'ten fazla kişiyi taşıyan başka bir feribot batmıştı.