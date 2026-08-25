Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde devam eden maden işçileri eyleminde güvenlik güçleri tarafından dört kişi gözaltına alındı.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri, aylardır ödenmeyen ücret ve diğer işçilik alacaklarının tahsili amacıyla eyleme başladı. Eylem, 16'ncı gününde devam ederken, güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

EYLEMLER SÜRECEK

Gözaltına alınanlar arasında Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, bir sendika yöneticisi ve iki madenci yer alıyor.

İşçiler, alacakları ödenene kadar eylemlerini sürdüreceğini açıkladı.