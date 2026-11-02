Enerji şirketi BP, Castrol’deki yüzde 65’lik hissesini ABD merkezli özel sermaye şirketi Stonepeak’e 6 milyar dolar karşılığında sattı. BP, Castrol’deki yüzde 35’lik payını koruyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satıştan elde edilen vergi sonrası 6 milyar dolarlık gelir, bilançoyu güçlendirme önceliği doğrultusunda borçları ve finansal yükümlülükleri azaltmak için kullanılacak.

KALAN PAY İÇİN İKİ YILLIK SATIŞ KISITLAMASI

Castrol, kendi yönetimi, yönetişim yapısı ve stratejik öncelikleri bulunan bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösterecek. BP, iki yıllık satış kısıtlaması süresinin ardından elinde kalan yüzde 35’lik hisseyi satma seçeneğine sahip olacak.

Açıklamada, satış işleminin Castrol’ün Hindistan’daki yüzde 49, Vietnam’daki yüzde 35, Suudi Arabistan’daki yüzde 50 ve Tayland’daki yüzde 40 oranındaki iştirak payları başta olmak üzere diğer ülkelerdeki azınlık hisselerini de kapsadığı belirtildi.

BP Üst Yöneticisi Meg O’Neill, “daha sade, güçlü ve değerli bir bp” inşa ettiklerini belirtti. O’Neill, satışın şirkete önemli miktarda nakit girişi sağladığını, aynı zamanda Castrol’ün gelecekteki büyümesinden pay almaya devam etmelerine olanak tanıdığını ifade etti.