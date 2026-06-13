İngiliz enerji devi BP, Meksika Körfezi’nde yer alan Kaskida ve Tiber projelerindeki hisselerini elden çıkarmak için yeniden düğmeye bastı. Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, söz konusu iki projede sahip olduğu payların satış sürecini resmen başlattı.

BP, geçtiğimiz yıl da aynı projelerdeki hisselerini satmayı planlamış ancak bu girişim henüz netleşmeyen nedenlerle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Son dönemde yatırımcıların eleştirileri ve zayıf hisse performansı nedeniyle strateji değişikliğine giden şirket, yenilenebilir enerji odaklı yaklaşımını esneterek petrol ve doğalgaz yatırımlarına yeniden ağırlık verme kararı almıştı.

Kaskida ve Tiber projelerinden elde edilecek olası nakit akışının, BP’nin odaklanmak istediği diğer öncelikli alanlara kaynak yaratması bekleniyor.