Küresel ekonomik krizin enerji sektörü üzerindeki baskısı derinleşirken, peş peşe gerçekleştirdiği doğalgaz projeleriyle tanınan ABD merkezli enerji devi New Fortress Energy’den (NFE) kötü haber geldi.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), enerji altyapısı ve güç üretimi alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketin iki büyük dolaylı iştiraki, artan borç yükü ve likidite sıkışıklığı nedeniyle ABD’de iflas koruma başvurusunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, New Fortress Energy çatısı altında faaliyet gösteren NFE Global Holdings Limited ve NFE Brazil Newco Limited şirketleri, New York’ta mahkemeye müracaat ederek Chapter 15 iflas koruma talebinde bulundu.

Yüksek borç yükünün yanı sıra özellikle Brezilya'daki projelerde yaşanan operasyonel zorluklar ve likidite baskısı, şirketi bu radikal adımı atmaya mecbur bıraktı.

HEDEFLERİ İFLAS DEĞİL

Söz konusu başvurunun bir tasfiye amacı taşımadığı, aksine şirketin mali yapısını düzlüğe çıkarmayı hedefleyen devasa bir yeniden yapılandırma planının parçası olduğu belirtildi.

New Fortress Energy, bu doğrultuda alacaklılarıyla İngiltere’de bir uzlaşı sağladı. Toplamda 5,7 milyar dolarlık borcu kapsayan bu yapılandırma planı, alacaklıların yüzde 95'i tarafından kabul edildi. ABD’de yapılan iflas koruma başvurusu, İngiltere'de yürütülen bu geniş kapsamlı planın Amerika Birleşik Devletleri hukuku tarafından da resmi olarak tanınmasını sağlamayı amaçlıyor.

BORÇ YÜKÜ YÜZDE 91 AZALACAK

Planın mahkeme tarafından onaylanıp başarıyla uygulanması halinde, enerji devinin toplam borç yükü yüzde 91 oranında azaltılarak 527 milyon dolar seviyesine indirilecek. Bu süreçte şirketin ticari faaliyetlerinin kesintiye uğramayacağı ve operasyonların "CoreCo" ve "BrazilCo" adı verilen iki yeni kurumsal yapı altında sürdürüleceği bildirildi.

MEKSİKA'DA HİSSELERİ DEVREDİYOR

Mali krizi aşmak için varlık yapısında da değişikliğe giden New Fortress Energy’nin, ABD Enerji Bakanlığı'na resmi bir bildirimde bulunduğu da öğrenildi. Söz konusu bildirime göre şirket, borç yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olarak Meksika'da yürütülen Altamira yüzer LNG ihracat projesindeki sahiplik yapısını değiştirmeye hazırlanıyor.

Projedeki önemli hisselerin, şirkete finansal destek sağlayan büyük yatırım firmalarına devredilmesi bekleniyor. Küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştiren bu gelişmenin, New Fortress Energy’nin geleceğini nasıl şekillendireceği sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.