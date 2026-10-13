Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Fransa'da motorin ve ısıtma yakıtı fiyatlarını kasım ayından itibaren düşürmeyi planladığını duyurdu. Şirket, fiyat indirimlerinin yanı sıra hükümetin piyasaya sunulmasına karar verdiği stratejik motorin rezervlerinin dağıtımına da katkıda bulunacak.

Al Jazeera'nın aktardığına göre TotalEnergies Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Pouyanné, indirimlerin 1 Kasım 2026 ile 31 Ocak 2027 arasında uygulanacağını ve yakıt türüne göre değişeceğini belirtti. Kara yolu taşımacılığında kullanılan motorinin litre fiyatında yaklaşık 10 avro sentlik indirim yapılması planlanıyor.

Fransa'daki akaryakıt istasyonlarında motorinin litre fiyatının 1,60-1,65 avro arasında değiştiği dikkate alındığında, söz konusu indirimin yaklaşık yüzde 6'ya karşılık geldiği hesaplanıyor.

Pouyanné, pazartesi günü Paris'te Fransız hükümeti ile akaryakıt dağıtım şirketlerinin temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, düzenlemenin tüketicilerin üzerindeki maliyet baskısını azaltmayı amaçladığını ifade etti. İndirimlerden çiftçilerin, balıkçıların ve inşaat şirketlerinin de yararlanması bekleniyor.

STRATEJİK REZERVLER PİYASAYA SUNULUYOR

TotalEnergies'in fiyat indirimi kararı, Fransa'nın artan akaryakıt maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla stratejik motorin rezervlerinin bir bölümünü piyasaya sunma girişimiyle aynı döneme denk geldi. Haberde, G7 ülkelerinin ekim ayında stratejik petrol rezervlerinden 100 milyon varile kadar ham petrol ve motorinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

Söz konusu adımın, ABD'nin motorin ihracatına kısıtlama getirebileceğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde atıldığı aktarıldı. Küresel akaryakıt piyasalarında, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıklar ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle arz baskısının arttığı ifade edildi. Bu gelişmelerin motorin fiyatları ile ulaşım ve yaşam maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu kaydedildi.

FİYAT TAVANI POLİTİKASININ MALİYETİ 500 MİLYON AVRO

Pouyanné, şirketin Fransa'daki akaryakıt istasyonlarında uyguladığı fiyat tavanı politikası için bugüne kadar yaklaşık 500 milyon avro harcadığını açıkladı. Bu tutarın yaklaşık 559 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi. Şirketin Fransa'da perakende akaryakıt satışında en düşük fiyatları sunan ağ olma hedefini sürdürmek istediğini belirten Pouyanné, mevcut fiyat politikasının enerji krizinin sona ermesinin ardından da devam edebileceğini ifade etti.

Pouyanné ayrıca fiyat tavanı uygulamasının şirketin Fransa akaryakıt dağıtım pazarındaki payını artırmasına yardımcı olduğunu kaydetti.