ABD merkezli enerji devi Chevron’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mike Wirth, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle dünya genelinde petrol arzında fiziksel eksikliklerin görülmeye başlayacağını açıkladı. Milken Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde konuşan Wirth, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle stratejik geçiş yolunun kapalı kalmasının küresel ekonomiyi daraltacağı uyarısında bulundu.

ÜLKELERİN EKONOMİLERİ KÜÇÜLECEK

Wirth, arzın azalmasıyla birlikte talebin zorunlu olarak düşeceğini ve bunun sonucunda başta Asya olmak üzere ekonomilerin küçülmeye başlayacağını belirtti. Ticari piyasalardaki arz fazlasının, yaptırımları delen "gölge filoların" ve ulusal stratejik rezervlerin tükenme noktasına geldiğine dikkat çeken CEO, "Fiziksel eksiklikleri görmeye başlayacağız. Talebin arza göre şekillenmesi gerekiyor, bu da ekonomilerin yavaşlaması demek," ifadelerini kullandı.

İLK DARBE ASYA VE AVRUPA'YA

Körfez petrolüne ve rafinerilerine en bağımlı bölge olan Asya'nın krizden ilk etkilenecek yer olduğunu vurgulayan Wirth, krizin bir sonraki durağının ise Avrupa olacağını öngörüyor.

Net bir ham petrol ihracatçısı konumunda olan ABD'nin, dünyanın geri kalanına kıyasla daha az etkileneceğini belirten Wirth, buna rağmen etkilerin eninde sonunda Amerika'da da hissedileceğini söyledi. Wirth, Körfez'den gelen son tarifeli petrol sevkiyatının şu anda Los Angeles ve Güney California'nın yakıt ihtiyacını karşılayan Long Beach Limanı'nda tahliye edildiğine dikkat çekti.

1970’Lİ YILLARDAKİ PETROL KRİZİ HATIRLATMASI

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının genel etkilerini değerlendiren Mike Wirth, durumun "potansiyel olarak 1970'lerdeki kriz kadar büyük" olduğunu ifade etti. 1970'li yıllarda yaşanan iki büyük arz kesintisi, dünya ekonomilerini sarsmış; akaryakıt karneye bağlanırken benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu.

HAVAYOLU ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Arz daralması ve artan jet yakıtı maliyetleri şimdiden somut sonuçlar doğurmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle maliyet baskısına dayanamayan Spirit Airlines’ın, geçtiğimiz hafta sonu faaliyetlerine son vererek iflas ettiği bildirildi.