Rus enerji devi Gazprom, teknoloji ve üretim alanındaki kapsama alanını genişleterek beyaz eşya sektöründe hızlı bir yükselişe geçti. Federal hükümetin kararıyla geçtiğimiz yıl "geçici yönetim" statüsüyle devralınan St. Petersburg yakınlarındaki eski Bosch fabrikası, Gazprom iştiraki "Gazprom Bıtovıye Sistemı" çatısı altında üretim rekorları kırmaya başladı.

2022 yılında üretimin durmasıyla büyük bir belirsizliğe sürüklenen tesis, 2024 yılındaki 21,3 milyon dolarlık zararın ardından, 2025 yılını yaklaşık 2,4 milyon dolar kârla kapatarak tarihi bir mali dönüşüme imza attı.

Mayıs 2025 itibarıyla "Darina" markasının yanı sıra Weissgauff ve Kuppersberg gibi markalar için de sözleşmeli üretime başlayan fabrika, yıl sonuna kadar 30’dan fazla buzdolabı modelini banttan indirmeyi başardı. Üretilen ilk yerli modeller, Rusya’nın perakende devleri M.Video-Eldorado ve DNS raflarında yerini alırken, ürünlerin geniş bir resmi garanti ve servis ağıyla desteklenmesi tüketici güvenini artırdı.

TÜRKİYE VE ÇİN SAYESİNDE MODERNİZE EDİLİYOR

Fabrikanın teknik altyapısı, önceki dönemden kalan Bosch ekipman ve kalıplarıyla süreklilik arz etse de iç bileşenlerde köklü bir değişim yaşandı. Sektör uzmanları, yeni cihazların dış görünüş olarak küresel standartları koruduğunu ancak elektronik aksamın büyük ölçüde Türkiye ve Çin’den tedarik edilen parçalarla modernize edildiğini belirtiyor. Yeniden açılışından bu yana 30 bin adetlik hacmi aşan tesisin, 2026 yılında 100 bin, 2027 yılında ise 220 bin adet üretim kapasitesine ulaşması planlanıyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ DE ÜRETECEK

Stratejik planlama doğrultusunda buzdolabı üretimindeki başarısını çamaşır makinelerine de taşımaya hazırlanan tesis, Rusya’nın sanayi dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. Nisan 2024’te Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesiyle mülkiyet yapısı değişen fabrika, benzer durumdaki Ariston tesisinin İtalyan yönetimine iade edilmesine rağmen Gazprom bünyesinde kalarak Rusya’nın yerli üretim hedeflerinin merkez üssü haline geldi.