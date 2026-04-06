Yunan basınında yer alan haberlere göre, program kapsamında anakarada yaşayan araç sahiplerine 50 euro, ada bölgelerinde yaşayanlara ise 60 euro destek sağlanacak. Motosiklet sahiplerine verilecek destek tutarı ise anakarada 30 euro, adalarda 35 euro olarak belirlendi.

Uygulama, yıllık geliri bekarlar için 25 bin euroya, evli çiftler için 35 bin euroya kadar olan kişileri kapsarken, ülkedeki sürücülerin yaklaşık yüzde 75'i bu destekten yararlanacak.

Akaryakıt fiyatları son dönemde Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselirken, benzin fiyatları anakarada litre başına 2 euroyu aştı, bazı ada bölgelerinde ise 2,35 euroya kadar yükseldi.