Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Hatay'ın Dörtyol ve Giresun'un Tirebolu ilçelerindeki LPG depolama faaliyetlerini kapsayan bütünlük için 3,21 milyar lira muhammen bedel belirlendi.

Satış kapsamına, TMSF'nin kayyım olarak atandığı Pet Gaz AŞ, Dörtyol Petgaz Terminal AŞ ve Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ'nin LPG depolama faaliyetlerine özgülenmiş mal, hak ve varlıkları alındı. Bu varlıklar, Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında satışa sunuldu.

İHALEYE KATILIM İÇİN 321 MİLYON LİRA TEMİNAT

İhaleye katılım için gerekli teminat tutarı 321 milyon lira olarak belirlendi. Satış, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihaleyle gerçekleştirilecek.

İhale 9 Aralık 2026 tarihinde yapılacak.