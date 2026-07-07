Sanayi uygulamalarında uzun yıllar boyunca temel yaklaşım, yüksek kapasiteli ancak sabit konumlu makineler üzerine kuruluydu. Özellikle maden ve taş ocaklarında blok kesim süreçleri, ya darbe ile kırma yöntemleriyle ya da ağır sabit kesim sistemleriyle yürütülüyordu. Bu yöntemler yüksek enerji tüketimi, düşük verimlilik ve ciddi iş güvenliği riskleriyle birlikte anılıyordu.

Altındiş’in uzun yıllara dayanan tecrübesi ile ortaya koyduğu mühendislik yaklaşımı, bu noktada özellikle malzeme davranışı ve sistem kontrolü arasındaki dengesizliğe odaklanıyor.

Kırıkkale Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Altındiş, 2004 yılından bu yana Kur Makina’nın Genel Müdürü olarak görev yapıyor; mobil sondaj platformu ve uluslararası enerji şirketleri için üretilen 22 adetlik mobil güneş kulesi projesi başta olmak üzere onlarca ağır sanayi projesine imza atmış, çözümleri 50’den fazla ülkeye ihraç edilmiştir. Kendisine göre asıl sorun, kesim teknolojisinden ziyade kontrolsüz mekanik gerilim değişkenleriydi.

Bu çerçevede geliştirilen kapalı çevrim gerilim kontrollü elmas tel kesim sistemi, sektördeki verimlilik ve güvenlik sorunlarına farklı bir çözüm yaklaşımı getirdi. Sistem, kesim sırasında tel gerilimini anlık olarak dengeleyerek hem kırılma riskini azaltıyor hem de üretim sürekliliğini artırıyor.

Mobil platformların operasyonel etkisi

Saha uygulamalarında mobil sistemlerin yükselişi, yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmayarak ağır sanayi ekipmanlarının tasarım mantığını da değiştirdi.

Bu dönüşümün somut örneklerinden biri olan TankDrill K21 dar ve zorlu alanlarda dahi operasyon kabiliyeti sunuyor.

Altındiş, bu tür sistemlerin sadece mekanik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda üretim mantığını değiştiren bir mühendislik kırılması olduğunu ifade ediyor.

Uzman isim, “uzun yıllar boyunca geliştirilen saha tecrübesinin, hareket kabiliyeti ile üretim performansı arasındaki ilişkiyi yeniden tanımladığını” vurguluyor.

Sahadan ürüne uzanan kalıcı mühendislik etkisi

Mobil sistemlerin endüstride kalıcı hale gelmesinin bir diğer nedeni ise sahada test edilip doğrudan üretime entegre edilmesi oldu.

Altındiş’in Kur Makina bünyesinde geliştirdiği enerji ve aydınlatma sistemlerinde kullanılan koruma ve kontrol altyapıları, zamanla yalnızca prototip seviyesinde kalmayarak seri üretim standardına dönüştü.

Enerji, savunma ve ağır sanayi kesişiminde şekillenen bu yeni yaklaşım, artık yalnızca daha güçlü makineler üretmekten ibaret değil.

Asıl odak, sistemlerin sahada nasıl davrandığı, hangi koşullara uyum sağlayabildiği ve ne kadar sürdürülebilir çalıştığına kaymış durumda.

Bu nedenle mobil platformlar, modern endüstriyel üretim zincirinin en kritik yapı taşlarından biri olarak görülüyor.