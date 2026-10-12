Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel enerji piyasasında artan talebe karşılık mevcut yatırımların yeterli düzeyde olmadığını bildirdi. Örgütün Genel Sekreteri, petrol ve doğal gaz sektörünün üretimden dağıtıma kadar uzanan tüm aşamalarında ciddi bir yatırım ihtiyacının devam ettiğini vurguladı.

OPEC'in yayımladığı projeksiyonlara göre, dünya genelindeki birincil enerji talebinin 2050 yılına kadar yüzde 23 oranında yükselmesi bekleniyor. Bu uzun vadeli artışın, petrol ve doğal gaz sektöründe yeni yatırımlara duyulan ihtiyacı daha da artıracağı ifade ediliyor. Küresel enerji tüketimindeki bu yükseliş, sektörün gelecekteki kapasite planlaması açısından kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

"TÜM AŞAMALARDA YATIRIM AÇIĞI VAR"

Genel Sekreter, yatırım açığının yalnızca belirli bir alana sınırlı kalmadığını, sektörün tamamına yayıldığını belirtti. Petrol ve doğalgaz kaynaklarının araştırılması ve çıkarılmasını kapsayan üst sektör ile taşıma ve depolama faaliyetlerini içeren orta sektörde de önemli eksiklikler olduğu aktarıldı. Rafinaj ve dağıtım süreçlerini kapsayan alt sektördeki yatırım ihtiyacına da dikkat çekilerek, zincirin her halkasında kapasite artırımı gerektiği öne sürüldü.

Kısa vadeli beklentilere ilişkin değerlendirmede ise bu yıl için günlük 400 bin varillik bir talep artışı öngörüldü. Küresel enerji ihtiyacındaki bu yükseliş beklentisi, petrol piyasasında üretim kapasitesi ve gelecekteki yatırım stratejileri konusundaki tartışmaları gündemde tutmaya devam ediyor.