Azerbaycan'ın başkenti Bakü, düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu kapsamında enerji sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda 10 milyar doları aşan potansiyel yatırımları içeren stratejik anlaşmalara ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı yetkilisinin açıklamasıyla duyurulan forumdaki en dikkat çekici gelişme ise Abşeron gaz ve kondensat sahasına ilişkin alınan ortak yatırım kararı oldu. Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, Fransa merkezli TotalEnergies ve Abu Dabi merkezli XRG, sahanın tam ölçekli geliştirilmesi amacıyla nihai yatırım kararını resmi olarak onayladı.

ABŞERON'DA İKİNCİ AŞAMA VE ÜRETİM KAPASİTESİ

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev forumda yaptığı konuşmada, Hazar Denizi'nin en büyük açık deniz sahalarından biri olan Abşeron'un ikinci aşama geliştirme süreçlerine değindi. Aliyev, ikinci aşamanın devreye alınmasıyla birlikte Azerbaycan'ın doğal gaz üretiminin 3 ila 4 yıllık zaman diliminde yaklaşık 5 milyar metreküp artmasının hedeflendiğini aktardı.

Petrol ve gaz sektörünün ülke ekonomisindeki yön verici rolünün süreceğini vurgulayan Aliyev, petrol dışı sektörlerin gayrisafi yurt içi hasıladaki payının yüzde 70'i geçtiğini, petrol ve doğal gazın ise toplam ihracatın yüzde 90'ından fazlasını oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

AVRUPA'YA GAZ İHRACATI VE EXXONMOBİL ORTAKLIĞI

Küresel enerji arzında yaşanan aksaklıklar sebebiyle arz güvenliği endişelerinin öne çıktığı bu dönemde alınan kapasite artırımı kararı, Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatı açısından kritik bir eşiği temsil ediyor.

Doğal gaz ihracatını çoğunlukla Avrupa ve Türkiye'ye yapan ve geçen yılki 25 milyar metreküplük ihracatının yaklaşık yarısını Avrupa Birliği ülkelerine yönlendiren Azerbaycan'ın, üretimdeki artışla birlikte Avrupa'ya daha fazla gaz sevk edebilmesi için ilave boru hattı kapasitesine ihtiyaç duyacağı kaydedildi.

Öte yandan forumda SOCAR ile ABD merkezli ExxonMobil arasında Orta Kura Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan hidrokarbon kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve üretimi amacıyla yüzde 50'şer paylı ve işletmeciliği ExxonMobil'de olan yeni bir üretim anlaşması imzalandı.