İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı verilen ancak yurt dışında olduğu belirlenen Enes Batur, sessizliğini bozdu.

Başsavcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Enes Batur, açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yapan Batur, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan bir soruşturmaya ilişkin haberler nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim.

Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dizi video çekimi için 25 gündür yurtdışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım.

Soruşturmanın gizliliği gereği, bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Kamuoyundan, yanıltıcı, spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum."