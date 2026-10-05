Türkiye’nin tanınan dijital içerik üreticilerinden Enes Batur, uzun süren sessizliğini ezber bozan bir paylaşımla bozdu. Yeni taşındığı 4+1 lüks dairesinin kapılarını takipçilerine açan ünlü fenomen, salonundan çalışma alanına kadar her köşeyi detaylarıyla gezdirdi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerdeki sıradışı mimari dokunuşlar ve eşya tercihleri ise takipçilerini adeta ikiye böldü.

IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ BÜYÜLEDİ

Ev turu boyunca özel olarak tasarlatılan tavan detayları, iddialı ışıklandırma sistemleri ve nadide koleksiyon figürleri dikkatlerden kaçmadı. Giriş bölümünden itibaren farklı bir konsept benimseyen ünlü isim, mutfak alanındaki yapay bitki tercihleri ve hem doğa hem de şehir manzarasına açılan geniş balkonuyla lüks yaşam alanının kapılarını araladı.

ÖZEL BİLGİSAYAR ODASI VE YATAK ODASINDAKİ DEV DETAY

Evin en çok konuşulan alanlarından biri tamamen kendi zevkine göre özel duvar tasarımlarıyla donatılan bilgisayar odası oldu. Ancak asıl tartışma yaratacak detay yatak odasından geldi. Odasına konumlandırdığı devasa televizyon ekranıyla dikkat çeken Enes Batur, zifiri karanlık veya tamamen sessiz bir ortamda uyumakta güçlük çektiğini belirtti. Gece uyumadan önce mutlaka bir şeyler izlediğini dile getiren ünlü fenomen, zaman zaman ekran karşısına geçip kendi eski videolarını seyrettiğini de içtenlikle itiraf etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Lüks konutun görüntülerinin dijital platformlarda yayılmasının ardından yorum yağmuru başladı. Bir kesim kullanıcı evin fazla eşyayla doldurulduğunu ve göz yorduğunu savunurken, diğer bir kesim ise ışıklandırma konsepti ile minimalist olmayan bu yoğun tarzı sert bir dille eleştirdi.