2011 yılı NBA draftı ile Türkiye'den ABD'ye giden ve uzun yıllar boyunca Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen Fethullahçı firari Enes Kanter, hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunmasına rağmen ABD'de birçok tartışmanın merkezinde kalmaya devam ediyor.



Donald Trump'ın ABD Başkanı olması nedeniyle son yıllarda yeniden alevlenen 'trans sporcu' tartışmalarına katılan FETÖ'cü Enes Kanter, WNBA'de oynayabilmek için 'beyan yeterliliği' iddialarının ardından bu durumu protesto etmek amacıyla lig yönetimine resmi bir başvuru yaptı.



"KENDİMİ KADIN HİSSEDİYORUM"



Biyolojik olarak erkek olmasına karşın, kendisini kadın hissettiğini söyleyen sporcuların WNBA'de oynayabilmesini savunan sporcu ve antrenörleri protesto eden Kanter, bu durumu eleştirebilmek amacıyla "Ben de kendimi bir kadın olarak görüyorum. Kadın olduğumu düşünüyor ve hissediyorum" şeklinde konuştu ve WNBA'de oynayabilmek için tüm şartları karşıladığını iddia etti.





DEMOKRATLARIN TEPKİSİNİ TOPLADI



Geçtiğimiz yıllarda ABD vatandaşlığı alan ve soyadını "Freedom" olarak değiştiren Kanter'in bu çıkışı, ABD'de de tepkilere neden oldu. Özellikle Demokrat Parti'ye yakın isimler, Kanter'in kasıtlı şekilde provokasyonda bulunduğunu belirterek, başvurusunun değerlendirmeye alınmaksızın reddedilmesi gerektiğini savundu.