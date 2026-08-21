İspanya basını, Enes Ünal'ın Getafe'ye dönüşündeki ilk maç performansını büyük beğeniyle karşıladı. Konferans Ligi play-off turu ilk ayağında Partizan'ı 3-1 yenen İspanyol ekibinde, Türk forvetin golü ve etkisi öne çıktı.

'MÜKEMMEL BİR PERFORMANS'

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'dan ayrılıp Getafe'ye geri dönen Enes Ünal, maçın ilk 11'inde sahaya çıktı. Milli futbolcu, 9. dakikada ağları havalandırarak takımına önemli bir avantaj sağladı.

Maçta Partizan, Demba Seck'in 43. dakikadaki golüyle eşitliği yakalasa da Getafe, Andres Garcia'nın 87. ve Johan Mojica'nın 90. dakikadaki golleriyle farkı kapattı ve rövanş öncesinde üstünlük kurdu.

İspanyol medyası, Enes Ünal'ın bu performansını geniş yer verdi. Marca, Türk forvetin Coliseum'da mükemmel bir performans sergilediğini belirterek, perşembe günü Belgrad'da oynanacak rövanş maçına büyük katkı sağlayacağını yazdı.

AS gazetesi ise Enes Ünal'ın Coliseum'u büyülediğini vurguladı. Getafe'ye dönüşünün heyecanını yaşayan taraftarlara, 'gol' atmanın ne anlama geldiğini hatırlattığını ifade eden gazete, oyuncunun ilham verici ve büyüleyici bir performans sergilediğini kaydetti.