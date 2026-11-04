Dezenflasyon programında 3 yıl geride kalırken açıkladığı verilerle eleştirilerin odağında yer alan Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yalnızca eylül ve ekimde yüzde 30’un altını görebildi. Ekimde aylık enflasyon ise 6 ayın zirvesine yerleşti. Enerji fiyatlarındaki yıllık yükseliş ise dikkat çekti. TÜİK’e göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda 2.58, yıllık bazda yüzde 29.77 arttı. Ana harcama grupları arasında yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu grup yüzde 48.86 ile eğitim hizmetleri oldu. Eğitimi yüzde 43.29 ile sağlık, yüzde 40.24 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar izledi.

YÜZDE 76.5’İ GÖRDÜ

Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 12.58 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyat bir ayda yüzde 3.50, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2.84, ulaştırmada ise yüzde 2.02 arttı. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 134'ünün endeksinde artış yaşandı. Öte yandan taze meyve ve sebze fiyatları bir ayda yüzde 14.66, işlenmemiş gıda fiyatları yüzde 6.04 arttı. Enerji fiyatları da aylık yüzde 4.92, yılık yüzde 51.37 yükseldi. Motorinde yıllık artış yüzde 76.59, benzinde yüzde 54.30, doğalgaz ve ilgili abonelik ücretlerinde yüzde 60.62 oldu.

Kira artış tavan oranı yüzde 31.23

Kiracıların merakla beklediği kira zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu’nun ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belirlendi. Enflasyon verisi ile kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31.23 olarak hesaplandı. Geçen ay kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31.49 olarak gerçekleşmişti. Kira artışı, son 12 aylık tüketici fiyat endeksi ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Bu oran, sözleşme yenileyecek kiracılar için yasal üst sınır niteliği taşıyor.