TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak ÖTV belli oldu.

SİGARAYA EN AZ 8 LİRA ZAM

Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sine uygulanacak olan otomatik artış oranı (ilk altı aylık ÜFE) yüzde 15,71 oldu. En düşük sigara fiyatı 8 ila 10 lira arasında zamlanacak.

BU GECE GÜNCELLENECEK

Benzin ve motorinde maktu ÖTV tutarlarının bu gece ÜFE artışı oranında güncellenmesi bekleniyor. Yapılacak olası zamla birlikte pompa fiyatlarına 2 liranın üzerinde artış yansıyabilir.

Bu kapsamda, halen litre başına 11,9819 TL olan benzinin ve 11,2327 TL olan motorinin maktu ÖTV’sine yüzde 15,71 oranında zam gelmesi bekleniyor. Bu artış, KDV ile birlikte benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde ise 2,12 TL’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. LPG'ye ise 97 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor

Olası zamla birlikte ÖTV’nin toplam pompa fiyatı içindeki payı tekrar yüzde 30’un üzerine çıkacak.

Kesin kararın bu gece belli olacak.

ALKOLE 214 TL ZAM

Alkollü içkilerde de benzer bir tablo var. Örneğin, 1 litre rakının ÖTV’si 1365,72 TL seviyesinde. Bu tutar yüzde 15,71 artarsa 214 lira zamla 1579 TL’ye ulaşacak.