Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Kasım Salı günü açıklayacağı ekim ayı enflasyonu öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 21 ekonomistin aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı.
Ekonomistlerin ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) beklediği artış, yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişti. Açıklanacak ekim verisi, yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verisi olacak.
YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 29,64
Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalama yüzde 29,64 oldu. Eylül ayında yüzde 29,66 olan yıl sonu beklentisinde sınırlı bir gerileme görüldü.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşmişti.