Emekli ve memur maaşlarına gelecek olan zam yavaş yavaş netleşiyor. Beş aylık enflasyon farkı 15,09 olarak açıklanmıştı. AA'nın beklenti anketi haziran ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 1,53 gelmesi yönünde böylece 6 aylık fark 16,62'ye çıkabilir. Peki enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA İLK SENARYO

Hali hazırda 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı seyyanen zam olmadan enflasyon farkıyla 16 bin 873 liraya yükselecek.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 1,53 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: