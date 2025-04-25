Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 dönemine ait sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Finansal ve reel sektör uzmanlarının yanı sıra imalat sanayi firmaları ile hanehalkının görüşlerinin derlendiği çalışmada, tüm kesimlerin 12 ay sonrası enflasyon öngörülerinde yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti. Özellikle hanehalkı cephesindeki karamsarlık değişmezken, enflasyonun düşeceğine inananların oranında ciddi bir gerileme yaşandı.

PİYASA KATILIMCILARININ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, finansal ve reel sektördeki uzmanların 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine yükseldi. Bu artış, piyasada fiyat istikrarının sağlanacağına yönelik beklentilerin henüz tam anlamıyla güç kazanmadığını gösteriyor.

REEL SEKTÖR DAHA KÖTÜMSER

İktisadi Yönelim Anketi ile derlenen verilere göre, imalat sanayi firmalarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 0,6 puanlık artışla yüzde 41,7’ye çıktı. Bu oran, reel sektörün maliyet baskılarının devam edeceğine yönelik kaygılarını yansıtıyor.

HANEHALKI ENDİŞELİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle hazırlanan Tüketici Eğilim Anketi’nde ise hanehalkının enflasyon beklentisi yüzde 59,3 ile değişmeden kaldı. Ancak dikkat çekici olan, gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini düşünenlerin oranındaki gerileme oldu. Mart ayında yüzde 31,3 seviyesinde olan bu oran, Nisan ayında yüzde 27,2’ye gerileyerek 4,1 puanlık düşüş kaydetti. Bu tablo, halkın enflasyonla mücadelede başarı ihtimaline olan güveninin azaldığını ortaya koyuyor.

BEKLENTİLER ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

TCMB’nin yayımladığı bu verilere, üç farklı kesimin enflasyon algısı arasındaki uçurum giderek büyüyor. Finansal kesim daha temkinli bir iyileşme beklerken, reel sektör yüksek enflasyonun süreceği görüşünde. Hanehalkı ise neredeyse üçte ikilik kesimiyle hâlâ ciddi bir fiyat artışı öngörüyor.