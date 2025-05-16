

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş artışları, enflasyon verilerine dayalı olarak şekilleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler, maaş zammı hesaplamalarında kritik rol oynuyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon farkına göre zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birleşimiyle belirleniyor.

NİSAN AYI ENFLASYONU İLK ZAMMI İŞARET EDİYOR

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 13,36 oranında bir maaş artışı alacak.

Aynı dönemde memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12,29 oranında bir artış belirlendi. Ancak, nihai zam oranlarının kesinleşmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması gerekecek.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi, Mayıs ve Haziran ayları için enflasyon tahminlerini sundu. Buna göre, Mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,36, Haziran ayında ise yüzde 1,77 olması bekleniyor. Bu tahminlerle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da hesaplanarak emekli ve memur maaşları için yeni artış oranları ortaya çıkmış oldu.

ORTAYA ÇIKAN YENİ ZAMMIN DETAYLARI

Anket sonuçlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,09 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri içinse bu oran yüzde 16,97 olarak hesaplanıyor.

Bu oranlar, Temmuz ayında başlayacak maaş artışlarıyla birlikte, milyonlarca çalışanın ve emeklinin yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek.

ZAM TABLOSU

Enflasyon farkı ve yapılan tahminler doğrultusunda, emekli ve memurların maaşlarında ciddi bir artış yaşanacak. İşte bazı meslek gruplarına göre netleşen zamlı maaş hesaplamaları:

-Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Mevcut maaş 66.358 TL, zamlı maaş 74.513,40 TL

-Memur (Üniversite Mezunu): Mevcut maaş 45.555 TL, zamlı maaş 51.153,71 TL

-Uzman Öğretmen: Mevcut maaş 58.663 TL, zamlı maaş 65.872,68 TL

-Öğretmen: Mevcut maaş 52.935 TL, zamlı maaş 59.440,71 TL

-Başkomiser: Mevcut maaş 64.481 TL, zamlı maaş 72.405,71 TL

-Polis Memuru: Mevcut maaş 58.938 TL, zamlı maaş 66.181,48 TL

-Uzman Doktor: Mevcut maaş 109.154 TL, zamlı maaş 122.569,03 TL

-Hemşire (Üniversite Mezunu): Mevcut maaş 53.465 TL, zamlı maaş 60.035,85 TL

-Mühendis: Mevcut maaş 67.691 TL, zamlı maaş 76.010,22 TL

-Teknisyen (Lise Mezunu): Mevcut maaş 47.224 TL, zamlı maaş 53.027,83 TL

-Profesör: Mevcut maaş 96.374 TL, zamlı maaş 108.218,36 TL

-Araştırma Görevlisi: Mevcut maaş 63.877 TL, zamlı maaş 71.727,48 TL

-Vaiz: Mevcut maaş 55.332 TL, zamlı maaş 62.132,30 TL

-Avukat: Mevcut maaş 63.637 TL, zamlı maaş 71.457,99 TL

MAAŞ ARTIŞLARI TEMMUZ AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek olan maaş artışları, Temmuz ayında yürürlüğe girecek.

Yeni maaş düzenlemeleri, emekli ve memurların alım gücünü artıracak, ancak yine de enflasyonun etkileri göz önünde bulundurulduğunda, yaşam maliyetlerinin artmaya devam etmesi bekleniyor.