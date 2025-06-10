Haziran ayına başlarken sene başından bu yana vatandaşın kaybı her geçen gün daha da derinleşti. 2025 yılına başlarken asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseltildi. Ancak asgari ücret henüz ceplere girmeden buhar olmuştu. Yükselen enflasyon karşısında, barınma ve beslenme ihtiyaçlarına erişemeyen vatandaş, yaşam mücadelesi veriyor.

"ZORLU SÜREÇ GERİDE KALDI" DEDİ AMA....

Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek, “Biz zorlu bir kü­resel atmosferde, son iki yıldır güçlü bir program uyguluyo­ruz. Üstelik bu program, ya­şanan tüm iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığını da kanıt­ladı. Bugün artık en zorlu dö­nemi geride bıraktık. Finans­mana erişimin kalıcı çözümü dezenflasyonun başarılma­sından geçiyor. Fiyat istikra­rı yolunda önemli bir mesafe kat ettik. Çünkü biliyoruz ki, kalıcı fiyat istikarı sağlanma­dan, sanayicimizin arzuladı­ğı nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi üretimi gerçekleş­tirmemiz mümkün değildir. Uyguladığımız program; ya­tırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelen tüm kesim­lere güçlü destekler sunuyor. Kim üretiyor, kim yatırım ya­pıyor, kim istihdam sağlıyorsa biz onun yanındayız. Çünkü biz Türkiye’nin potansiyeline yürekten inanıyoruz” dedi.

ASGARİ ÜCRETLİ 3 BİN 336 LİRA KAYIP VERDİ

DİSK-AR tarafından aylık olarak hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu 4 Haziran 2025’te yayımlandı. Yayımlanan verilere göre, sene başından bu yana asgari ücret Türkiye'de yüksek enflasyona yenik düştü. Asgari ücret enflasyon karşısında 3 bin 336 lira kayıp verdi. Mayıs 2025’te enflasyon kaybı en düşük emekli aylığında 2 bin 183 lira olurken, en düşük memur maaşında enflasyon kaybı 8 bin 439 lira oldu.