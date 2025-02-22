Türkiye’nin en ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla yıllar içinde bilet fiyatlarında yaşanan enflasyonu gözler önüne serdi. Yılmaz’ın 1995 yılındaki ilk stand-up gösterisinin bilet fiyatı ile 2025 yılındaki fiyatları kıyaslandığında, izleyici kitlesinin alım gücündeki dramatik düşüş dikkat çekiyor.

Bir sosyal medya kullanıcısının, “İlk gösterinizin bilet fiyatı neydi?” sorusuna Cem Yılmaz, “1995'te biletler 50.000 TL idi” yanıtını verdi. Günümüzde ise Cem Yılmaz’ın bilet fiyatları 850 TL ile 10 bin TL arasında değişiyor.

PEKİ 30 YILDA BU FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ?

5 Ekim 1995'te dolar/TL kuru 49 bin 429 liraydı. O dönemde Cem Yılmaz’ın biletini almak isteyen bir kişi, 1,01 dolar karşılığında bir koltuk sahibi olabiliyordu. Ancak ABD enflasyonu hesaba katıldığında, 1995’teki bu 1,01 doların günümüzdeki alım gücü 2,09 dolara denk geliyor.

2025 yılında ise en düşük bilet fiyatı 850 TL, dolar kuru 36,40 TL kabul edildiğinde 23,35 dolar ediyor. Yani, biletin dolar bazındaki fiyatı yaklaşık 11 katına çıkmış durumda!

ASGARİ ÜCRETLİNİN BİLET KARŞISINDA ERİMESİ

Ekonomim'de yer alan habere göre 1995’te asgari ücret 8 milyon 460 bin TL iken, bir çalışan Cem Yılmaz’ın 50 bin TL’lik biletinden 169 adet alabiliyordu. Bugün ise 22 bin 104 TL’lik asgari ücretle, en ucuz bilet olan 850 TL’lik biletlerden sadece 26 adet alınabiliyor. Bu da asgari ücretlinin alım gücünün 30 yılda 6,5 kat eridiğini gösteriyor.

BİLETİN ALTIN KARŞILIĞI

1995 yılında gram altın 609 bin TL iken Cem Yılmaz’ın gösteri bileti, gram altının yaklaşık 12’de birine denk geliyordu. 2025’te ise gram altın fiyatı 3.430 TL olduğunda, 850 TL’lik bilet gram altının 4’te biri ediyor.

CEM YILMAZ'IN KAZANCI 30 YILDA NASIL ARTTI?

LeMan Kültür'deki ilk gösterileri 50 bin lira mıydı, yoksa 5 bin lira mıydı? Hatırlayanlar varsa, yardımcı olsun. Sezen Aksu'nun geldiği gün kaç liraydı? pic.twitter.com/GS1eFypSB7 — kaan sezyum (@kaansezyum) February 20, 2025

1995 yılında Cem Yılmaz, 100 kişilik bir gösteri salonunda bilet satışından kazandığı parayla 8,2 gram altın alabiliyorken, bugün en düşük bilet fiyatıyla bile 24,8 gram altın alabiliyor. Eğer 10 bin TL’lik VIP biletlerin hesaplaması yapılırsa, ünlü komedyenin kazancı çok daha büyük bir oranda artmış oluyor.

Sonuç olarak, Cem Yılmaz’ın sahne performansı yıllar içinde artarken, izleyici kitlesinin alım gücü tam tersi bir yönde düşüş yaşadı. Türkiye’de enflasyonun izleyiciyi nasıl vurduğunu görmek için tek bir bilet fiyatı bile yeterli!