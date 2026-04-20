Deniz B. GÖÇMEN

169 yıllık geçmişiyle küresel finans devi BBVA’nın Türk CEO’su Onur Genç, Türkiye’nin en önemli sorununun enflasyon olduğunu söyledi. Genç, regülasyon uygulamasının da en çok Türkiye’de olduğunu belirtti.

İspanyol bankanın ilk yabancı CEO’su olarak 2018’de göreve başlayan Onur Genç, bankanın Madrid’de bulunan genel merkezinde ekonomi gazetecileri ile bir araya geldi. Genç, BBVA’nın vizyonunu, hedeflerini çağın gereklilikleriyle harmanladıkları dönüşümleri paylaşırken, Orta Doğu’daki savaşın komşusu Türkiye ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. “Savaş ve komplikasyonları geçici. ABD’de kasım ayında seçim var. Savaşın devam etmesinin kimseye faydası yok” diyen Genç, Türkiye’deki ekonomik krize ilişkin de görüşlerini paylaştı. Genç, “Enflasyon en büyük sorun, çözülmezse hiçbir şey çözülmez” dedi ve kredi ve kredi kartına ilişkin regülasyonların Türkiye’de diğer ülkelerden çok daha fazla olduğunu kaydetti.

REGÜLASYON HAZIRLIĞI

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten de Türkiye’de kredi kartı ihtiyacının arttığını ifade etti. “Bunun birçok sebebi var. Bunlardan biri e-ticaretin yaygınlaşması” diyen Akten, “Kovidle beraber %40’lardaki kredi kartı kullanım oranı %60’ların üzerine çıkmaya başladı” bilgisini verdi. Akten ayrıca, harcamalara limit getirmek ve tüketimi yavaşlatmak için hazırlığı süren regülasyonlara ilişkin “Biz 1 Mayıs’ta regülasyon geçecekmiş gibi çalışıyoruz” dedi.

Banka, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, kömür yatırımlarına finansman sağlamıyor. 25’ten fazla ülkede faaliyet gösteren BBVA, 127 bin çalışanı, 81 milyon aktif müşterisi ile 2025 yılında 10.5 milyar Euro net kâr elde etti. Kârın yüzde 36’sı İspanya’dan, yüzde 45’i Meksika’dan, yüzde 7’si Türkiye’den, yüzde 6’sı Güney Amerika’dan, yüzde 5’i de diğer ülkelerden gelirken Türkiye’nin kârı 805 milyon Euro oldu.

Türkiye’nin potansiyeli yüksek

BBVA CEO Onur Genç, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Genel Müdür Yardımcıları Ceren Acer Kezik, İlker Kuruöz ve global yönetim ekibiyle birlikte grubun büyüme stratejisini anlattı. Avrupa’nın en büyük 15 bankası içinde BBVA’nın yüzde 19.3 ile en kârlı banka olduğunu aktaran Genç, 15 Avrupa bankasının ortalamasının ise yüzde 13.3 olduğunu kaydetti. Genç, Garanti BBVA’nın, grup içinde yüksek potansiyeli olduğunu belirtirken Akten de Garanti BBVA’nın BIST 100 içindeki en değerli banka olduğunu kaydetti.

Kriptoda başı Türkiye çekiyor

Genel Müdür Mahmut Akten, Garanti BBVA Kripto platformunda 400 bin müşteriye ulaştıkları bilgisini verirken, BBVA CEO’su Onur Genç, grup içinde dijital varlıklara en çok ilgi gösteren ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Genç, kripto yatırımcı sayısında Türkiye’yi Arjantin’in takip ettiğini belirtti. İki ülkenin yıllardır yüksek enflasyon ve düşük alım gücü ile mücadele ettiği düşünülünce, kripto yatırımlarında başta geliyor olmaları dikkat çekti.

Yapay zekayla hiper banka deneyimi

Yapay zekanın bankacılık sektörüne ‘hiper’ etkilerinin olacağını söyleyen Onur Genç, yapay zekayı stratejilerinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade etti. Genç, “Yapay zekanın bankacılığı, dijitalleşme dalgasından daha hızlı ve daha derin biçimde dönüştüreceğine inanıyoruz. Yapay zeka sayesinde uygulamalar herkese aynı deneyimi sunan platformlar olmaktan çıkıp, her müşteriye özel, dinamik deneyimlere dönüşecek. Sistem müşterinin davranışlarını, zamanlamasını ve ihtiyaçlarını anlayarak en ilgili işlemi öne çıkaracak” dedi.